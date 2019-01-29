حماس: غزة قادرة أن تلقن الاحتلال وأعوانه دورسا قاسية في أي معركة قادمة

قال القيادي في حركة “حماس” مشير المصري إن “مسيرات العودة متصاعدة بأدواتها السلمية والخشنة لممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الاسرائيلي الذي يتحمل تداعيات استمرار الحصار على قطاع غزة”.

وأكد المصري خلال كلمة له بالحراك البحري في قطاع غزة الثلاثاء ان “الشعب الفلسطيني بقطاع غزة يستحق الحياة بلا حصار اسرائيلي ولن يخضع لحصار نتنياهو”، ولفت الى ان “غزة قادرة على أن تلقن الاحتلال وأعوانه دورسا قاسية في أي معركة قادمة”.

واشار المصري الى “مواصلة الحراك البحري ضمن مسيرات العودة المتواصلة ولن نخضع لكل محاولات المساومة والابتزاز الاسرائيلي من خلال المنحة القطرية”.

وعبر المصري “عن رفض حماس أي خطوات أحادية وانفرادية والذهاب لتشكيل حكومة حزبية انفصالية”، ورأى انه “يشكل خطوة مشبوهة تعزز الانقسام وانفصال غزة عن الضفة الغربية”.

المصدر: فلسطين اليوم