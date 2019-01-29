غانتس و يعلون سيخوضان الانتخابات في كيان العدو بقائمة موحدة

قالت وسائل إعلام في كيان العدو الاسرائيلي الثلاثاء إن اتفاقا جرى بين رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس مع وزير الحرب الأسبق موشيه يعلون، لخوض الانتخابات ضمن قائمة موحدة.

واضافت وسائل اعلام العدو ان اتفاقا سيتم الكشف عنه بشكل رسمي بين غانتس الذي أنشأ حزب “الحصانة لإسرائيل”، ويعلون الذي شكل حزب “تيليم”.

وذكرت وسائل اعلام العد ان “غانتس قد يحصد مركزا متقدما في الانتخابات بعد حزب الليكود، وفق استطلاعات الرأي”، وتابعت “لا يعرف كيف ستكون قوته بعد انضمام يعلون له”، واضافت ان “الاتفاق بين الجانبين يتضمن منح حزب يعلون 3 مقاعد في الأسماء العشرة الأولى من القائمة”.

المصدر: فلسطين اليوم