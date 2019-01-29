حواتمة: الحالة الوطنية الفلسطينية تعيش أزمة متفاقمة

أكد الأمين العام لـ”الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” نايف حواتمة أن “الحالة الوطنية الفلسطينية تعيش أزمة متفاقمة”، رافضا “الحديث عن انفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة”، وشدد على أن “الانقسام الموجود عبارة عن “مصالح فئوية ومكاسب ومغانم ضيقة وخاصة”.

وأضاف حواتمة في حديث له الثلاثاء أن “ملف المصالحة الفلسطينية أصبح أشد تعقيدا خاصة بعد قرار حل المجلس التشريعي، وتفاهمات التهدئة التي وفرت الأموال لحركة حماس”، واشار إلى أن “الجبهة الديمقراطية حذرت سابقا من تحوّل مسيرات العودة إلى ورقة في معركة الانقسام بين فتح وحماس”.

ودعا حواتمة “لاجتماع على أعلى المستويات تحضره اللجنة التنفيذية والأمناء العامون لكل الفصائل دون استثناء للتوافق على حل شامل لكل القضايا المطروحة على بساط البحث”.

المصدر: بريد الموقع