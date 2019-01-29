“تيار الوفاء” استنكر الحكم بحق الشيخ علي السلمان: النظام البحريني لا يتقن إلا البطش

استنكر “تيار الوفاء الإسلامي” في البحرين “القرار الذي أصدرته محاكم النظام الخليفي والقاضي بتثبيت الحكم بالسجن المؤبد على سماحة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية”.

وعبر التيار في بيان له الثلاثاء عن “تضامنه مع الشيخ علي سلمان وأسرته الكريمة”، واكد أن “هذه الأحكام الجائرة والقاسية أحكام سياسية وتصدر عبر محاكم صورية فاقدة لأبسط معاني العدالة وأنها محاكمات مدعومة غربياً من حلفاء وأسياد النظام وتنفذ عبر جلاوزة النظامين الخليفي والوهابي السعودي”.

ولفت التيار الى أن “هذه الأحكام تعكس طبيعة النظام وتدلل بشكل واضح على ان النظام الخليفي يدار من قبل قبيلة متخلفة ومستبدة لا تؤمن بالإصلاح ولا بالديمقراطية ولا حقوق الإنسان وأنها لا تتقن إلا البطش وارتكاب الجرائم”.

المصدر: بريد الموقع