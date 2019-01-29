الأمم المتحدة اختارت جنرالا دنماركيا رئيسا جديدا للمراقبين الأمميين في اليمن

اختار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، اليوم، الجنرال الدانماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد ليحل محل الرئيس الهولندي لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن الجنرال الهولندي باتريك كمارت الذي عين قبل شهر واحد فقط، على ما أفادت تقارير ديبلوماسية “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وطرح اسم لوليسغارد على أعضاء مجلس الأمن الـ15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد، على ما أوضحت التقارير الديبلوماسية.

ومهمة البعثة هي الإشراف على الهدنة في الحديدة وفي ميناءي الصليف ورأس عيسى لفترة أولية مدتها 6 أشهر. ويتعين عليهم أيضا أن يتأكدوا من انسحاب مقاتلين من هذه الأماكن.

المصدر: وكالات