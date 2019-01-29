“الجبهة الشعبية”: لتشكيل حكومة وحدة وطنية دون استثناء اي طرف فلسطيني

أكد عضو المكتب السياسي لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” كايد الغول أن “الجبهة لن تشارك في الحكومة القادمة من فصائل منظمة التحرير والتي أوصت بتشكيلها اللجنة التنفيذية لحركة فتح”، وتابع ان “ذلك انطلاقا من مبدأين أساسيين”.

وأوضح الغول في حديث له الثلاثاء” أن المبدأ الأول لرفض مشاركة الجبهة في الحكومة القادمة ناجم عن مبدأ الجبهة بعدم المشاركة في الحكومات التي تم تشكيلها ولا زال منذ قودم السلطة وحتى الآن لأنها مقيدة باتفاقيات أوسلو”.

وأشار إلى أن “المبدأ الثاني لعدم مشاركة الجبهة ناتج عن قناعة الجبهة بأن هذه الحكومة لن يكون بمقدورها الدفع باتجاه إنهاء الانقسام بل ستكون عقبة إضافية أمام جهود انهاء الانقسام، خاصة وأن هناك فصائل رئيسية في المنظمة ترفض المشاركة فيها وعلى رأسها الجبهتين الشعبية والديمقراطية”.

وقال الغول إن “تشكيل الحكومة فقط من فصائل المنظمة أو من يقبل من فصائلها يعقد أكثر فأكثر أي جهود لإنهاء الانقسام”، واضاف “الأولوية الآن في ظل استمرار الانقسام والتفرد السياسي هو تشكيل حكومة وحدة وطنية دون استثناء أي طرف من الأطراف وأن تكون هذه خطوة لتنفيذ كامل اتفاقيات المصالحة”.

المصدر: فلسطين اليوم