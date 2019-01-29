اليمن: شهيد من فريق نزع الألغام بنيران قوى العدوان بالحديدة

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع “استشهاد أحد أعضاء فريق نزع الألغام ظهر اليوم في الحديدة جراء اصابته في جنوب غرب كيلو 16 اثناء تواجد ضباط الفريق الاممي وضباط الارتباط في المكان لفتح الطريق من كيلو 13 باتجاه مطاحن البحر الاحمر”.

واوضح سريع في حديث له الثلاثاء ان “مرتزقة العدوان واصلوا خروقاتهم لوقف إطلاق النار في الحديدة بشكل مكثف بمختلف القذايف والأسلحة المتوسطة والخفيفة رغم تحركات ضباط الفريق الاممي وضباط الارتباط في اللجنة المشتركة ومعهم فريق نزع الالغام لفتح الطريق ما ادى الى إصابة عضو فريق نزع الألغام المساعد مهندس محمد فؤاد محمد العذري بإصابة بليغة حيث تم اسعافه الى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا باصابته”.

واشار العميد سريع الى ان “خروقات مرتزقة العدوان المتواصلة تكشف حقيقة نواياهم وعدم جديتهم في تنفيذ التزاماتهم التي وقعوا عليها في السويد واستخفافهم الكبير بالفريق الاممي الذي كان متواجدا في المكان للاشراف على فتح الطريق”.

ودعا سريع “الأمم المتحدة والفريق الاممي الى تحمل مسئوليتهم إزاء الخروقات المستمرة للعدوان ومرتزقته في الحديدة”، وطالب “المبعوث الاممي ورئيس فريق المراقبين بإدانة تلك الخروقات وإعلان الطرف الاخر باعتباره طرفا معرقلا للاتفاق”.

المصدر: موقع انصار الله