قوى الامن تباشر غدا حملة لمكافحة مخالفات الدراجات الآلية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: “بغية الحد من مخالفات الدراجات الآلية والتي تشكل خطراً على المواطنين ومكافحة جرائم النشل، ستقوم مفارز السير في قوى الامن الداخلي اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 30/01/2019، بحملة مشددة لمكافحة هذه الظاهرة وضبط مخالفات السير التي يقوم بها سائقي تلك الدراجات.

وتطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من أصحاب الدراجات تسوية أوضاعها وفقاً لما يفرضه القانون وعدم مخالفة قانون السير حفاظا على حياتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية