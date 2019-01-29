اليمن: تسليم الأسير السعودي المريض للصليب الأحمر

أكد عضو “الوفد الوطني ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” في اليمن عبد القادر المرتضى أن “عدة أطراف تدخلت لإقناع السلطات السعودية لصفقة مستعجلة للإفراج عن الأسير السعودي المريض موسى شوعي عرواجي دون جدوى”.

وأوضح المرتضى في حديث له الثلاثاء أنه “تم نقل الأسير السعودي إلى بلاده عبر طائرة تابعة للصليب الأحمر بعد الإفراج عنه بمبادرة من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي”.

من جهته، أكد عضو لجنة شؤون الأسرى أحمد أبو حمراء أن “الجانب السعودي لم يبدِ أي اهتمام بالأسير السعودي وأن السيد عبد الملك وجه بالإفراج عنه لوضعه الصحي الحرج”.

وكان السيد الحوثي قد قدم الاثنين خلال لقاءه المبعوث الأممي مبادرة إنسانية بالاستعداد لإطلاق الأسير السعودي الذي تدهورت حالته الصحية بفعل مرض مزمن دون أي مقابل وبعد تجاهل النظام السعودي لدعوة تبادل أسرى.

المصدر: المسيرة نت