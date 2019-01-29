وزير الاتصالات الايراني يعلن عن صنع قمر “ظفر” الصناعي

صرح وزير الاتصالات الايراني “محمد آذري جهرمي” أن قمر دوستي سوف يطلق الى الفضاء قريبا بموعد ستحدده وزارة الدفاع، معلنا عن صنع قمر صناعي جديد سيتم وضعه في مدرا الـ600 كم من الارض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الاتصالات الايراني قال في كلمة القاها بمؤتمر “مجالات تشغيل التقنية الفضائية” بجامعة العلم والصناعة، قال: نحن ننتظر تحديد موعد اطلاق قمر “دوستي” الصناعي من قبل وزارة الدفاع لوضعه في المدار، وأن هذا القمر يتمتع بدقة 6 أمتار وسوف يبقى لمدة 3 اشهر في الفضاء.

وتابع أن جامعة العلم والصناعة حاليا تقوم بصنع قمر “ظفر” الصناعي، مستفيدة من التجارب التي حصلت عليها جامعة أميركبير الصناعية بعد صنعها لقمر “بيام” وإطلاقه في الفضاء، مضيفا: قمر “ظفر” الصناعي سيكون قمرا تشغيليا وسوف يتم وضعه بمدار الـ600 كم من الارض ودوامه في الفضاء يطول لمدة ثلاثة سنوات.

وقال جهرمي “بعد عدم نجاح تجربة وضع قمر “بيام” الصناعي في المدار، أقدمت جامعة امير كبير الصناعية على صنع قمر “بيام 2″ وفقا لطلب وزارة الاتصالات وقد بدأت مرحلة التصميم”.

وتابع من المقرر أن يفوق قمر “بيام 2” النسخة الاولى دقةً وذلك بنسبة 40 ضعفا ووضوح التصوير فيها سيكون مترا واحدا، كما اضاف: بناء على التجربة الحاصلة عبر انتاج النسخة الاولى من قمر “بيام”، ستستغرق فترة صنع قمر “بيام 2” حوالي ثلاث سنوات.

وبالاشارة الى مزايا قمر “دوستي” الصناعي للإستشعار عن بعد، قال جهرمي: هذا القمر يساعد بشكل كبير في مجال اجراء الدراسات والبحوثات، كما أن النتائج التي تم التوصل اليها عبر قمر دوستي ستستخدم في صناعة قمر “ظفر” الصناعي التشغيلي.

المصدر: وكالة مهر