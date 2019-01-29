وفد من “الجهاد” زار عائلة شهيد فلسطيني في رام الله

زار وفد من محرري حركة “الجهاد الإسلامي” منزل والدة الشهيد رياض فخري خليفة في بلدة كفر نعمة عربي مدينة رام الله بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وبالمناسبة، قال الاسير المحرر خضر عدنان إن “الشهيد خليفة فضل أن يكون رهيناً للموت على أن يبقى مكبلاً بقيد سجّانيه، ما دفعه إلى الاجتهاد وهو في معتقل عوفر القريب من بيتونيا لتحرير نفسه عام 2003”.

ولفت عدنان الى ان “الشهيد تمكن مع بعض الاسرى من حفر احد الانفاق تحت الأرض ليخترقوا به جدران المعتقل وتمكنوا من تحرير أنفسهم من ظُلمة السجن”.

المصدر: فلسطين اليوم