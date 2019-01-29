سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما على تجمعات لـ #الجيش_السعودي في #الربوعة بـ #عسير جنوب السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 29 2019 - 15:20
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
29 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
سانا: توقيع 11 اتفاقية تعاون إستراتيجي بين سوريا وإيران في المجالات الإقتصادية والعلمية والثقافية والإستثمار والإسكان
الرئيس السوري بشار الأسد: الاتفاقيات بين سوريا وإيران ستسهم في تعزيز صمود البلدين بوجه الحرب الاقتصادية ضدهما
سانا: الجيش السوري ينفذ عمليات دقيقة على مواقع الإرهابيين بريفي إدلب الجنوبي وحماه الشمالي
المرصد المعارض: سقوط قتلى وجرحى بتفجير انتحاري عند مبنى "حكومة الانقاذ" التي تتزعمها جبهة النصرة في مدينة ادلب
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: قدراتنا الصاروخية لا تخضع للحوار وإنتاجنا يلبي احتياجات قواتنا
شمخاني: الصواريخ الدقيقة لدى المقاومة في لبنان وغزة جاهزة للرد بجحيم من النار على أي حماقة محتملة من الكيان الصهيوني
مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي: إلتزامنا بتعهداتنا في إطار الاتفاق النووي محدود المدى
الإفراج عن الأسير السعودي المريض "موسى عواجي" بمبادرة إنسانية للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بعد التجاهل السعودي
الأمم المتحدة تختار جنرالاً دنماركيا رئيساً جديداً للمراقبين الأمميين في اليمن بدلاً من الهولندي باتريك كاميرت
مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى محافظة الحديدة ويلتقي وفداً من حركة أنصار الله في لجنة التنسيق المشتركة
الرئيس الفنزويلي: سنتخذ خلال الساعات القادمة جميع التدابير اللازمة لحماية ممتلكاتنا في الولايات المتحدة
الرئيس الفنزويلي: أدعو المعارضة إلى التحلي بالحكمة والعقل والشجاعة وإعلان وقت بدء الحوار الوطني
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: واشنطن وحلفاؤها يحاولون مصادرة أموال فنزويلا عبر فرض العقوبات عليها
الكرملين: روسيا ستحمي مصالحها بالتعاون مع فنزويلا بجميع الآليات المتاحة والممكنة
الخارجية الصينية: سنزيد من التعاون مع فنزويلا في كل المجالات ونعارض العقوبات الأميركية الأحادية ضدها
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: ترامب ناقش معي خيار استخدام القوة العسكرية في فنزويلا
الحكومة الفلسطينية تضع استقالتها تحت تصرف رئيس السلطة محمود عباس لحين تشكيل حكومة جديدة
موقع ميدل إيست آي: المعارض السعودي معن جربا نجا من مصير مشابه لما حصل مع الصحافي جمال خاشقجي
الأمم المتحدة: 30 ألف شخص فروا من بلدة ران النيجيرية هاربين من تهديد بوكو حرام
سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما على تجمعات لـ #الجيش_السعودي في #الربوعة بـ #عسير جنوب السعودية
منذ 12 mins
29 January، 2019
التعليقات
ذات صلة
روبوتات للخدمات والترفيه بمقهى في العاصمة المجرية بودابست
افتتاح ملتقى الأعمال السوري الإيراني في دمشق
قائد الجيش اللبناني في اطلاق مدونة قواعد سلوك الجيش: فرصة لتجديد التزامنا المعايير الدولية لحقوق الانسان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}