سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما على تجمعات لـ #الجيش_السعودي في #الربوعة بـ #عسير جنوب السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2019 - 15:20

سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما على تجمعات لـ #الجيش_السعودي في #الربوعة بـ #عسير جنوب السعودية

منذ 12 mins 29 January، 2019
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