روبوتات للخدمات والترفيه بمقهى في العاصمة المجرية بودابست

يقدم مقهى في مدينة بودابست المجرية خدماته عبر الروبوتات التي تقدم الأطعمة والمشروبات لروادها، بالإضافة إلى قدرتها على تبادل الأحاديث مع الزوار.

وتقوم الروبوتات بجميع المهام الموكلة للنادل، وتهدف الفكرة لمساعدة الأسر على التعرف على الثورة التكنولوجية في مجال الذكاء الصناعي.

وفي التفاصيل نقلت صحيفة “Daily news” المجرية أن المطعم يعمل تحت تسمية “مقهى استمتع”، حيث تقوم الروبوتات بتقديم الخدمات لروادها بدءا من الطعام ووصولا إلى تبادل الكلام والنكات.

وبالرغم من المخاوف التي تؤشر إلى أن يؤدي الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الصناعي إلى خسارة البشر وظائف إلا أن هذا لم يحدث في هذا المقهى.

وعلق مالك المقهى على عمله قائلا: “إن حجم العمالة تضاعف للحاجة لمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات لصيانة الروبوتات لتعمل بشكل جيد”.

المصدر: سبوتنيك