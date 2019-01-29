رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يقدم استقالته رسميا للرئيس عباس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 29 2019 - 12:53

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يقدم استقالته رسميا للرئيس عباس

منذ 5 mins 29 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة