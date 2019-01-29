وزير الخارجية الروسي: سنفعل كل شيء لدعم السلطة الشرعية للرئيس الفنزويلي مادورو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2019 - 12:53

وزير الخارجية الروسي: سنفعل كل شيء لدعم السلطة الشرعية للرئيس الفنزويلي مادورو

منذ 34 mins 29 January، 2019
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