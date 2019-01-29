تركيا تصنّع منظفات صديقة للبيئة من معدن “البورون” الحيوي

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، فاتح دونماز أن بلاده بدأت بتصنيع منتجات تنظيف محلية الصنع وصديقة للبيئة، باستخدام معدن “البورون” الحيوي.

وقال دونماز خلال حفل تعريف بالمنتج، أقيم بمدينة إسطنبول، إن إنتاج مواد التنظيف باستخدام “البورون” يأتي في إطار توجه تركيا للحفاظ على البيئة والإنسان.

ولفت إلى أنّ المنتج الجديد لا يحتوي على مواد كيميائية من شأنها أن تتسبّب في العديد من الأمراض، وتضر بالبيئة في الآن نفسه.

وأشار الوزير أن بلاده تمتلك 73 بالمئة من مجموع احتياطي “البورون” في العالم، وأن حجم صادرات بلاده من هذا العنصر الكيميائي بلغ في العام الماضي مليار دولار.

ووفق دونماز، تصدر تركيا “البورون” إلى 110 بلدان، تأتي في مقدمتها كل من الصين والهند.

وتمتلك تركيا 73 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العالمي لـ”البورون”، فيما تقدر حصتها من السوق الأوروبية في هذا المجال بـ85 بالمئة.

وتستحوذ تركيا على أكثر من نصف السوق العالمية لـ”البورون” الذي يستخدم في الكثير من قطاعات الصناعة، من قبيل المنظفات والإنشاءات ومستحضرات التجميل والمستلزمات الزجاجية.

المصدر: وكالة الاناضول