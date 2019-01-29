الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر بسبب قضية هواوي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2019 - 10:10

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر بسبب قضية هواوي

منذ 10 mins 29 January، 2019
الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر بسبب قضية هواوي
الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر بسبب قضية هواوي
اقتصاد - صفحات منوعة

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر يوم الثلاثاء في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر جراء مخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد أن اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بالاحتيال.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية لأعلى مستوياته منذ 14 يونيو حزيران 2018 عند 1304.53 دولار في التعاملات المبكرة، وتماسك عند 1304 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول 0555 بتوقيت جرينتش. كما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1302.70 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز

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