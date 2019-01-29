مقتل عدد من مسلحي “جبهة النصرة” إثر إحباط الجيش السوري محاولات تسلل من المحور الشرقي لبلدة اللطامنة بريف حماه الشمالي (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2019 - 10:10

مقتل عدد من مسلحي “جبهة النصرة” إثر إحباط الجيش السوري محاولات تسلل من المحور الشرقي لبلدة اللطامنة بريف حماه الشمالي (سانا)

منذ 36 mins 29 January، 2019
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