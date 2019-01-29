العمل الاسلامي زارت السفير الفنزويلي وتأكيد على دعم الشعوب المستضعفة ضد التسلط الاميركي

زار وفد قيادي من “جبهة العمل الاسلامي ضم منسق عام “الجبهة” الشيخ زهير الجعيد، وأعضاء مجلس القيادة الشيخ غازي حنينة، الشيخ شريف توتيو، ومسؤول المكتب الاعلامي الشيخ وليد علامة، مقر السفارة الفنزويلية في الزلقا وكان في استقبالهم السفير الفنزويلي خيسوس غريغور غونزاليس.

وأكد الشيخ الجعيد ” وقوف الجبهة إلى جانب فنزويلا والرئيس مادورو في مواجهة الغطرسة والعنجهية الاميركية، وهي ترفض الهيمنة والتسلط الأمريكي ورفض مؤامرة الانقلاب الحاصل والوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي البطل”.

واضاف “نقف معكم لان معركتنا واحدة من أجل إحقاق الحق وإسقاط المؤامرة الاميركية، ونصرة الشعوب المستضعفة”.

واشاد السفير الفنزويلي “بدور جبهة العمل الاسلامي في وأد مشروع الفتنة المذهبية في لبنان، مؤكدا على “المضي قدما في رفض السياسة الاميركية الاستكبارية المتهورة، هذه السياسة التي تحاول سرق آمال وطموحات الشعوب المتحررة “.

واعتبر غونزاليس “أن المعركة مع الولايات المتحدة الأمريكية معركة طويلة ومكلفة إلا أن النصر سيكون حليفنا في نهاية الأمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام