قوى الامن: العثور على حبوب مخدرة في مبنى الاحداث في سجن رومية

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بلاغ ان “العناصر المكلفة بالتفتيش ضبطت في مبنى الأحداث في سجن رومية بالتنسيق مع شعبة المعلومات، كمية من الحبوب المخدرة بحوزة السجين: (ع. ف.) وهي كناية عن 611 حبة مخدرة نوعي: “Benzhexol” و”Tramadol”. وحبتين مغلفتين بنايلون شفاف تحتويان بودرة بيضاء.

وذلك أثناء تفتيشه داخل غرفة “السكانر”، إثر عودته من إحدى المستشفيات. حيث كان قد وضع الحبوب داخل عبوة بلاستيكية، وخبأها تحت ملابسه.

بالتحقيق معه، اعترف بإستحصاله عليها من شخص يدعى: أ. ش. كان يتواجد في المستشفى، وكان السجين ينوي تعاطيها داخل السجن، وفقا لإفادته.

سلمت المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف أ. ش. المذكور.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام