النائب ميشال موسى: التعثر الحكومي طال ولا يجوز تعطيل المجلس النيابي كل هذه الفترة

أكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى في حديث اذاعي أن “لا تطورات إيجابية وازنة على صعيد التشكيلة الحكومية”، لافتا الى ان “الرئيس نبيه بري ماض في دعوته الى عقد جلسة تشريعية، الا في حال تشكلت الحكومة خلال اليومين المقبلين”.

ورأى أن “التعثر الحكومي طال ولا يجوز تعطيل المجلس النيابي كل هذه الفترة”، معتبرا ان “الضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي لا بد من تدبير الامور لاجازة الصرف”.

ولفت الى أن “لا مصلحة في اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة”، مستبعدا “اقدامه على الاعتذار، خصوصا وأن هذا الأمر إن حصل يعني الدخول في دوامة جديدة”، مشيرا الى أن “كتلة التنمية والتحرير لم تطرح اسما بديلا عن الحريري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام