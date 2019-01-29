إيطاليا تدرس الانسحاب من أفغانستان خلال عام

أفاد مصدر في وزارة الدفاع الإيطالية لوكالة “رويترز” بأن روما تدرس سحب قواتها من أفغانستان خلال عام واحد.

وحسب المصدر، فإن وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا وجهت القيادة العسكرية بأن تبدأ بالتخطيط الأولي للانسحاب الكامل للقوات الإيطالية من أفغانستان.

وأضاف المصدر أن “المهلة الزمنية قد تكون 12 شهرا”.

وردا على طلب التعليق على هذه المعلومات، قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي للصحفيين خلال زيارته للكيان الإسرائيلي إن وزيرة الدفاع لم تتصل به بهذا الخصوص.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن توصل الولايات المتحدة وحركة “طالبان” إلى مسودة اتفاق بشأن السلام في أفغانستان. وقال ممثلو الحركة إنها تنص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 18 شهرا.

وجدير بالذكر أن القوات الإيطالية موجودة في أفغانستان في إطار بعثة الناتو منذ 15 عاما. ويبلغ عدد العسكريين الإيطاليين في أفغانستان حاليا نحو 900 فرد.

المصدر: وكالة رويترز