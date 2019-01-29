هيئة النقل الفرنسية توقع اتفاقا لتشغيل وصيانة الخط الثالث من مترو القاهرة

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الهيئة المستقلة للنقل في باريس “إر آ تي بي” وقعت في القاهرة اتفاقا مبدئيا لتشغيل وصيانة الخط الثالث من مترو القاهرة، ذلك على هامش زيارة رسمية يجريها الرئيس الفرنسي إلى مصر.

ويجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى مصر حيث أشرف مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن شركة “إر آ تي بي ديف” للتطوير التابعة للهيئة والهيئة الوطنية للأنفاق الفرنسيتين قد وقعتا “اتفاق شراكة مبدئيا لتشغيل الخط الثالث من مترو الأنفاق في القاهرة لمدة 15 عاما”. وأوضحت الرئاسة أن “قيمة العقد تفوق 600 مليون يورو”.

وتفتقر القاهرة التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة لشبكات نقل مشترك عصرية وفاعلة، وغالبا ما تعاني العاصمة المصرية المترامية الأطراف من الازدحام وهي لا تضم سوى ثلاثة خطوط لمترو الأنفاق. ويربط الخط الثالث العصري والمكيف وسط المدينة بضاحيتها الغنية هيليوبوليس.

وبحسب الاتفاق سيتضمن الخط “34 محطة وسيبلغ طوله 41 كيلومترا”، بدلا من 9 محطات حاليا بطول 12 كيلومترا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية التي تقدر أن “يبلغ عدد مستخدمي هذا الخط 1.5 مليون راكب يوميا”.

وكانت شركة التطوير والهيئة الوطنية للأنفاق الفرنسيتين قد وقعتا في تشرين الأول/أكتوبر 2017 مذكرة تفاهم خلال زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا.

وبالإجمال تم الإثنين توقيع نحو ثلاثين اتفاقا وعقدا تجاريا، ووقعت شركة “فينسي أفريك” والسلطات المصرية مذكرة تفاهم لبناء نفق لمترو القاهرة بطول 5.6 كيلومترات.

وقدرت الرئاسة الفرنسية قيمة اتفاقات تم توقيعها في مجالات مختلفة من التربية إلى الصحة والثقافة بنحو مليار يورو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية