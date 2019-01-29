كندا تستضيف اجتماعا “طارئا” حول فنزيلا الاثنين المقبل

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيان فريلاند الاثنين أن بلادها ستستضيف “اجتماعا “طارئا” لمجموعة ليما لبحث الازمة في فنزويلا في الرابع من شباط/فبراير في اوتاوا.

وقالت ان التكتل المكون من 14 دولة- من اميركا اللاتينية وكندا- “سيناقش الخطوات التي يمكننا اتخاذها لدعم (زعيم المعارضة) خوان غوايدو وشعب فنزويلا”. واضافت فريلاند “لقد تخلى نظام مادورو عن أي شرعية متبقية عندما استولى على السلطة من خلال انتخابات مزورة”.

وطالبت مادورو بـ”التخلي عن السلطة لصالح الجمعية الوطنية، المؤسسة الوحيدة المتبقية المنتخبة ديموقراطيا في فنزويلا بما يتماشى مع دستور هذا البلد”.

ويتهم مادورو، الذي يحظى بدعم الجيش، الولايات المتحدة وغوايدو بمحاولة تدبير انقلاب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية