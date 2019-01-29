الرئيس السوداني يمدد وقف إطلاق النار في ولايتين

مدد الرئيس السوداني عمر البشير الإثنين وقف إطلاق النار الإحادي المعلن في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، كما ذكرت وسيلة إعلام في حين تشهد البلاد تظاهرات ضد حكمه.

ويأتي قرار البشير في وقت دعا فيه منظمو التظاهرات إلى مسيرات في مناطق ضمنها تلك الواقعة في الولايتين.

وقال البشير باللباس العسكري وهو يتحدث الى حشد في مدينة كادوقلي كبرى مدن ولاية جنوب كردفان “نحن همنا الرئيسي ان يعود السلام ويكتمل بهذه المنطقة وسنبذل اي جهد وسنمشي الى اي منطقة للسلام ومستعدين لدفع اي ثمن من اجل تحقيق السلام حتى تعود الجبال مكانا للتعايش”.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سونا) “أعلن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية تمديد وقف إطلاق النار في مناطق العمليات حتى يتحقق السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية