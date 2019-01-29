الأوروغواي والمكسيك تسلمان الأمم المتحدة اقتراحات حل للأزمة في فنزويلا

أعلن وزير خارجية فنزويلا خورخي ارياسا أن ممثلين عن المكسيك والاوروغواي سيسلمون الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين اقتراحات لحل الازمة السياسية في فنزويلا.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي “هناك اقتراحات ملموسة لتسهيل قيام آليات حوار جديدة” من قبل حكومتي المكسيك والاوروغواي. واضاف أن هؤلاء الممثلين سيسلمون غوتيريش “رسالة حوار”.

وكان غوتيريش أعرب الخميس عن الامل بقيام حوار في فنزويلا “يجنب تصعيدا يؤدي الى نزاع تكون تداعياته كارثية على سكان البلاد والمنطقة”.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو اعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد رافضا الاعتراف بالولاية الرئاسية الثانية لنيكولاس مادورو التي بدات في العاشر من الشهر الجاري.

واعترفت الولايات المتحدة مع عدد كبير من بلدان اميركا اللاتينية بغوايدو رئيسا لفنزويلا.

ولم تعترف المكسيك والاوروغواي بغوايدو رئيسا واقترحتا قيام تفاوض اعتبر خامس محاولة من الدولتين لحل الخلاف في فنزويلا منذ العام 2014.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية