رئيس البرازيل يجري عملية جراحية ناجحة

أكد المكتب الصحفي للرئيس البرازيلي أن الرئيس جاير بولسونارو خضع لعملية جراحية ناجحة.

وقال المكتب الصحفي أن “العملية التي أجراها الرئيس جاير بولسونارو انتهت بنجاح. وسيتم نشر تقرير طبي بعد أن يسمح فريق الأطباء بذلك”.

ودخل الرئيس البرازيلي مستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساو باولو يوم 27 يناير الجاري بسبب الإصابة التي تعرض لها في سبتمبر الماضي أثناء حملته الانتخابية، حين طعنه أحد معارضيه، الذي اندس في حشد من مؤيدي بولسونارو.

وتولى نائب الرئيس هاميلتون موراو مهام الرئاسة لفترة الـ 48 ساعة بعد العملية الجراحية للرئيس. ومن المتوقع أن يبقى بولسونارو في المستشفى لـ 10 أيام.

المصدر: وكالات