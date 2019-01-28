السيد الحوثي يقدم مبادرة إنسانية بالإفراج عن أحد الأسرى السعوديين

قدم السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي مبادرة إنسانية بالاستعداد لإطلاق الأسير السعودي الذي تدهورت حالته الصحية بفعل مرض مزمن دون أي مقابل وبعد تجاهل النظام السعودي لدعوة تبادل أسرى. وخلال لقاء مبعوث الأمم المتحدة مارتين غريفيث، أبدى السيد عبدالملك الاستعداد لإطلاق الأسير السعودي موسى شوعي علي عواجي كمبادرة إنسانية بعد تجاهل النظام السعودي وضعه الصحي الحرج.

وقال السيد للمبعوث الأممي إن الصعوبات والعراقيل التي واجهها ملف الأسرى يثبت عدم جدية الطرف الآخر لتنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن تجاهل النظام السعودي لوضع الأسير الحرج كشف عن اللاإنسانية لديه حتى تجاه جنوده.

وكان ناشد الأسير السعودي المريض سلطات بلاده في 19 يناير من الشهر الجاري في تسجيلٍ مصور بثته قناة المسيرة إجراء عملية تبادل أسرى من أجل تلقيه العلاج خارج اليمن وذلك لخطورة حالته الصحية.

وأبلغت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى حينها الجانب السعودي عبر مكتب معبوث الأمم المتحدة أن أحد الجنود السعوديين الأسرى مريض وبحالة حرجة وأن حالته فوق إمكانيات اليمن العلاجية بسبب الحصار المفروض لكن النظام السعودي لم يكترث للأسير.

المصدر: المسيرة نت