البرادعي: من المؤسف والمحزن أن تتردى حقوق الإنسان في مصر

علق نائب رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية الأسبق محمد البرادعي، على التعامل مع ملف حقوق الإنسان في مصر، وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول هذا الأمر.

وقال البرادعي خلال تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من المؤسف والمحزن أن تتردى حقوق الإنسان في مصر إلى درجة تستدعي أن يثيرها المسؤولون الأجانب عند مقابلاتهم نظرائهم المصريين”.

واعترض البرادعي على السلوك المتبع في التعامل مع السجناء الحقوقيين: “أن يتم الإفراج عمن يحمل جنسية أخرى في القضايا ذاتها التي يستمر فيها المصريون في السجون، الأكرم لنا بكثير أن نعترف أن هناك مشكلة جسيمة وأن نعالجها بأنفسنا”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد انتقد حقوق الإنسان في مصر قائلا :”كانت هناك صعوبات تواجه مصر خلال الفترة الماضية، وبالأخص في ملف حقوق الإنسان وحرية الصحافة، حيث تم اعتقال بعض المدونين والمفكرين، وهناك حالات فردية، ولهذا السبب كان يجب علينا التطرق لهذا الموضوع، نحن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى ونتمنى الاستقرار لمصر”.

المصدر: وكالات