وزير الخارجية الفنزويلي يعلن أن كاراكاس تجري حوارا مع السلطات الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2019 - 19:28

وزير الخارجية الفنزويلي يعلن أن كاراكاس تجري حوارا مع السلطات الأميركية

منذ 14 mins 28 January، 2019
أخبار موقع المنار

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