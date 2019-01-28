حزب الله: الحكم هو إمعان في ممارسة الظلم والعدوان ضد الشعب البحريني الشريف – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2019 - 19:28
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رئيس أركان العدو السابق: حزب الله ساهم في تحقيق الإنجازات بسوريا واكتسب تجربة عملانية ويرى نفسه في الجانب المنتصر
المستشرق الصهيوني غاي بخور: إعلامنا يستسلم دائماً لأعدائنا والجمهور في "إسرائيل" يعيش بين رعب وآخر
موقع والاه الصهيوني: حزب الله كان ولا يزال حتى من دون أنفاق هجومية منظمة فتاكة تهدد الجبهة الداخلية
مصادر متابعة للملف الحكومي: اجتماعات باريس لم تؤد إلى تفاهم كامل على توزيع الحقائب والجميع سلم بتمثيل اللقاء التشاوري
المصادر: نهاية الأسبوع سيتحدد "ما إذا كانت الحكومة ستشكل أو يحصل حسم سياسي غير واضح المعالم بعد"
جمعية الوفاق: الحكم على الشيخ علي سلمان جاء لأسباب سياسية انتقامية والقضاء البحريني واجهة لاستبداد النظام
حزب الله يدين بشدة الحكم الجائر لما يسمى محكمة التمييز البحرينية بحق الشيخ علي سلمان ويرى فيه إمعاناً في الظلم والعدوان
حزب الله: النظام البحريني يلجأ إلى المزيد من التهور وممارسة الكيدية السياسية واتهاماته لا يمكن أن تضعف أحرار البحرين
السيد عبد الملك الحوثي التقى المبعوث الدولي مارتن غريفيث وأكد الالتزام باتفاق ستوكهولم مقابل تهرب الطرف الآخر من تنفيذه
السيد الحوثي أكد لغريفيث أن الصعوبات والعراقيل في ملف الأسرى تثبت عدم جدية الطرف الآخر في تنفيذ الاتفاق
مصادر يمنية: قتلى وجرحى من قوى العدوان جراء تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لهجوم لهم على جبل النار قبالة جيزان
لافروف: الجانب التركي أكد استعداده للتخلص من الإرهاب في إدلب ووجود النصرة في هذه المنطقة لا يتطابق مع الاتفاقات السابقة
السفير الروسي في الأردن: لا توجد مؤشرات حقيقية على انسحاب القوات الأميركية من سوريا والتنسيق مع عمان قائم
الشيخ قيس الخزعلي: العراق قادر على إخراج القوات الأميركية من البلاد وجاهزون للتصدي لأي عدوانٍ صهيوني
القاهرة: سجال علني حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بين ماكرون والسيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك
الرئيس ماكرون من القاهرة: الاستقرار مرتبط باحترام الحريات الفردية ودولة القانون ويمر عبر حيوية المجتمع
متحدث رسمي: رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يضع حكومته "تحت تصرف" رئيس السلطة محمود عباس
مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي: إغلاق الحكومة الفدرالية الأميركية كلف الولايات المتحدة 11 مليار دولار
استطلاع رأي: 48 بالمئة من الأميركيين لا "يثقون بترامب إطلاقاً" مقابل 37 بالمئة لا يثقون برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي
حزب الله: الحكم هو إمعان في ممارسة الظلم والعدوان ضد الشعب البحريني الشريف
منذ 27 mins
28 January، 2019
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