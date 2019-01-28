حزب الله يستنكر الحكم الجائر الذي أصدرته ما يسمى بـ”محكمة التمييز” البحرينية بالسجن المؤبد للشيخ علي سلمان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2019 - 19:29

حزب الله يستنكر الحكم الجائر الذي أصدرته ما يسمى بـ”محكمة التمييز” البحرينية بالسجن المؤبد للشيخ علي سلمان

منذ 28 mins 28 January، 2019
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