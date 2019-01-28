حزب الله استنكر الحكم بحق الشيخ علي سلمان: وقف القمع هو المدخل لحل الأزمة بالبحرين

استنكر حزب الله بشدة الحكم الجائر الذي أصدرته ما يسمى بـ”محكمة التمييز” البحرينية بالسجن المؤبد لزعيم المعارضة سماحة الشيخ علي سلمان والنائبين السابقين الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود، بتهم “التخابر مع دولة قطر”، ورأى “في الحكم إمعاناً في ممارسة الظلم والعدوان ضد الشعب البحريني الشريف”.

ولفت حزب الله في بيان له الاثنين الى ان “النظام البحريني بدل أن يعمد إلى تصحيح أخطائه يلجأ إلى المزيد من التهور وممارسة الكيدية السياسية ضد المواطنين البحرانيين المطالبين بحقوقهم”، واشار الى ان “الاتهامات الكاذبة التي ساقتها المحكمة ضد الشيخ سلمان ورفيقيه لا يمكن أن تضعف أحرار البحرين بل ستزيدهم صلابة وإصرارا على التمسك بحقوقهم المشروعة وأهدافهم النبيلة”.

واعتبر حزب الله أن “المدخل الحقيقي لحل الأزمة في البحرين يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف عمليات القمع ضد المواطنين واعتماد لغة الحوار سبيلاً وحيداً لحل المشكلات القائمة بعيداً عن إملاءات الدول المجاورة”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله