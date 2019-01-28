“تيار الوفاء”: هستيريا القمع أصبح مستحكما بسلوك السلطة الخليفية وأجهزتها

قال “تيار الوفاء الإسلامي” في البحرين إن “هستيريا القمع وإرهاب المواطنين أصبح مستحكما في سلوك السلطة الخليفية ورموزها وأجهزتها”.

واستنكر التيار في بيان له الاثنين “تأييد حكم المؤبد على فضيلة الشيخ علي سلمان، وتأييد حكم الإعدام على إثنين من المواطنين، إلى سجن فضيلة الشيخ علي رحمة، إلى عشرات الأحكام بالسجن لفترات طويلة بحق شباب الوطن”.

ولفت التيار الى ان “أزمة العصابة الحاكمة تتعزز حيث ينكشف عجزها عن رؤية المتغيرات المتسارعة التي تلعب في غير صالحها وكأنها تحكم على نفسها بالخناق، وتراكم ضد نفسها كلفة سياسية واقتصادية وجنائية باهضة في الاستحقاقات القادمة”.

وأشار التيار الى ان “جرائم الخليفيين تكشف النفاق الأمريكي، حيث تتوعد الإدارة الأمريكية بالتدخل المباشر في فنزويلا تحت ذريعة حماية الديمقراطية والمعارضة، بينما تعطي الضوء الأخضر، بل وتتآمر بشكل مباشر لقمع الناس والمعارضة في البحرين”.

المصدر: بريد الموقع