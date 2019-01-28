“رابطة الشغيلة”: كلام السيد نصر الله يؤكد الجهوزية لمواجهة العدو الاسرائيلي

أشارت قيادة “رابطة الشغيلة” في لبنان الى ان “كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله برهن مجددا بأنه يملك رؤية تكتيكية في خدمة الاستراتيجية ويتمتع ببعد نظر وقدرة وكفاءة على إدارة الصراع في مواجهة العدو الصهيوني”.

ولفتت الرابطة في بيان لها الاثنين الى ان “كلام السيد نصر الله يؤكد الجهوزية لخوض الحرب النفسية وكشف كذب قادته حول ما زعموه من إنتصارات وهمية في شمال فلسطين وسوريا، أو في إسقاط محاولات إثارة الفتنة في الداخل”.

وشددت الرابطة على أن “السيد نصرالله يخرج الأمة من زمن الخنوع والخضوع للمستعمرين والمحتلين ويعيد للأمة كرامتها وعزتها”.

واكدت الرابطة ان “تمادي العدو الاسرائيلي بإعتداءاته على سوريا سيلقى ردا قويا من محور المقاومة الذي إنتصر في سوريا وبات على أهبة الاستعداد والجاهزية لمواجهة العدوانية الصهيونية الغادرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام