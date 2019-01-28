#الحديدة: العدوان والمرتزقة يقصفون قرية الزعفران في منطقة #كيلو16 بأكثر من 13 قذيفة مدفعية وبالأسلحة الثقيلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2019 - 16:27
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#الحديدة: العدوان والمرتزقة يقصفون قرية الزعفران في منطقة #كيلو16 بأكثر من 13 قذيفة مدفعية وبالأسلحة الثقيلة
منذ 26 mins
28 January، 2019
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