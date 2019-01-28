أردوغان: نهدف لإقامة منطقة آمنة لـ4 ملايين سوري

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده تهدف إلى إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا لتمكين 4 ملايين سوري موجودين حاليا في تركيا من العودة إلى بلادهم.

وقال أردوغان، انه حتى الآن عاد نحو 300 ألف سوري إلى أراضيهم التي تم “تطهيرها من الإرهابيين”، مثل مدن إعزاز وجرابلس والباب وعفرين، مبينا أن إقامة منطقة آمنة في الأراضي السورية المقابلة للحدود الجنوبية لتركيا سيكون “كفيلا بارتفاع عدد العائدين إلى الملايين”.

واشار أردوغان، حسبما نقلته وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، أن من المخطط من خلال هذه الخطة ضمان عودة 4 ملايين سوري إلى وطنهم.

المصدر: روسيا اليوم