المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني: تصريحات نتنياهو حول استهداف مواقع ايران في سوريا كذبة فارغة

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني العميد رمضان شريف الاثنين أنّ التصريحات التي أطلقها رئيس وزراء كيان العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة عن استهداف مواقع ايرانية في سوريا “كذبة فارغة”.

وعلى هامش ملتقى دوائر العلاقات العامة وأصحاب وسائل الاعلام في مدينة قزوين ( غربي طهران )، أضاف العميد شريف أنّ “ثمة دليلاً وبرهاناً واحداً يكفي لإثبات كذب تصريحات نتنياهو وهو أنّ الحرس الثوري لو كان حقاً قدّم 12 قتيلاً إثر هجوم شنّه الكيان الصهيوني، لكان أقام لهم مراسم تشييع في البلاد.” وعن آخر أخبار المختطفين على الحدود جنوب شرق البلاد، صرّح العميد شريف أنّ المساعي متواصلة لاطلاق سراحهم، معرباً عن أمله بأن تنتهي الجهود الرسمية وغير الرسمية الي تحريرهم.

المصدر: ارنا