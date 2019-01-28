صادرات ايران غير النفطية ازدادت 86 مرة خلال أربعة عقود

أفادت الاحصاءات الرسمية أن صادرات السلع غير النفطية ازدادت 86 مرة بعد انتصار الثورة الاسلامية.

فقد بلغت صادرات السلع غير النفطية الايرانية في العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس 2018) قرابة 47 مليار دولار، في حين ان حجم هذه الصادرات كان في السنة الأخيرة من حكم نظام بهلوي البائد 540 مليون دولار فقط.

وفي تلك الفترة كانت 1503 وحدات صناعية تنشط في البلاد، في حين أن عدد هذه الوحدات الناشطة بلغ خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/مارس 2018) 85 ألفا و76 وحدة صناعية، فيما قفز عدد العاملين في القطاع الصناعي من 150 الف شخص الى 2.5 مليون شخص.

وتفيد الاحصاءات الرسمية، أنه رغم ازدياد صادرات السلع غير النفطية 86 مرة خلال العقود الأربعة الماضية، فإن قيمة الواردات ازدادت خلال هذه الفترة 5 مرات فقط، لتصل الى 53.3 مليار دولار.

وخلال هذه الفترة ارتفع انتاج الفولاذ الخام 57 مرة، من 368 ألف طن إلى قرابة 21 مليون طن. كما ان حجم انتاج البتروكيمياويات ازداد 33 مرة خلال العقود الأربعة الماضية من 1.6 مليون طن ليصل الى 53.5 مليون طن. فيما ارتفع انتاج كل من الاسمنت والسيارات والأدوات المنزلية 8 مرات.

المصدر: وكالة انباء فارس