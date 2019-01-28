تدشين خط ملاحي بحري بين بومباي وجابهار وبندرعباس للمرة الاولى

اعلن مدير عام شؤون الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان بهروز آقائي عن تدشين اول خط ملاحي بين بومباي وجابهار وبندرعباس.

وقال آقائي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء “فارس” انه تم وللمرة الاولى تدشين خط ملاحي بين موانئ “بومباي –موندرا- كاندلا (الهند)- جابهار – بندرعباس (ايران)”.

واضاف، ان اول سفينة حاويات 3700TEU قادمة من الهند، رست في مرفأ “الشهيد بهشتي” في جابهار وسترسو سفينة في هذا المرفأ كل اسبوعين بصورة منتظمة في هذا الخط الملاحي.

واوضح بانه تم تفريغ السفينة في مرفأ “الشهيد بهشتي” في جابهار جنوب شرق ايران ومن ثم تم شحنها لتواصل مسارها نحو بندرعباس جنوب ايران.

المصدر: وكالة انباء فارس