العميد سلامي: اذا بدأ الكيان الصهيوني حرباً جديدة فإنه سيزول فيها

أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران العميد حسين سلامي، اليوم الاثنين، ان الكيان الصهيوني سيزول في حال بدأ حرباً جديدة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العميد حسين سلامي قال في معرض رده على سؤال حول التهديدات الاسرائيلية بإستهداف مواقع ايران في سوريا، ان استراتجيتنا هي ازالة الكيان الصهيوني عن الخارطة السياسية للعالم، ويبدو انه يوجه نفسه الى هذه الحالة من خلال الاعمال التي يقوم بها.

واضاف، نعلن ان الكيان الصهيوني اذا قام بعمل يؤدي الى البدء بحرب جديدة فإن هذه الحرب ستؤدي الى زواله وستستعاد الاراضي المحتلة وحتى ان الاسرائيليين لن يجدوا في فلسطين مقبرة لدفن جثثهم.

المصدر: وكالة تسنيم