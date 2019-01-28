قاسمي: ايران وروسيا ستواصلان تعاونهما في سوريا كشريكين رئيسيين

أكد المتحدث بإسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، اليوم الاثنين، ان ايران وروسيا ستواصلان تعاونهما في سوريا كشريكين رئيسيين.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء بأن بهرام قاسمي اشار اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي الى تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف حول بأن روسيا لاتعتبر ايران حليفاً، قائلاً، لاينبغي التغيير كثيراً في المصطلحات السياسية، فالكلمات لديها معانيها في استخدامات معينة.

واضاف، اذا ناقشنا كلمة حليف من الناحية القانونية فنجد لديها مفهوم كما لديها مفهوم اخر من الناحية العرفية، ربما يفهم الجانب الروسي هذه الكلمة من الناحية القانونية وهذا الفهم صحيح، ربما تكون بلاروسيا هي حليفة في هذا الشأن.

وتابع، فهمنا لكلمة حليف هو فهم عرفي، ونحن في اطار بلدين جارين وشريكين مهمين كان لنا تعاون وثيق في قضايا ثنائية وحتى في محاربة الارهاب في سوريا وتعاونا مع بعضنا وكشريكين رئيسيين سنواصل هذا التعاون.

وحول تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بشأن البرنامج الصاروخي، اكد ان سياسة ايران في الشأن الصاروخي هي سياسة واضحة، والقضية الصاروخية هي غير قابلة للتفاوض بوصفها قطاع دفاعي ايراني، هذا الامر ياتي ضمن الحفاظ على امن البلاد.

واضاف، بالتأكيد لن نغيير سياستنا من خلال نصائح الاخرين لنتمكن من الدفاع عن انفسنا في منطقة تزود ترساناتها من قبل الدول الغربية ولانريد تكرار تجربة الحرب المفروضة.

وتابع، في القضية الصاروخية ليس لدينا مفاوضات مع اي احد وفي اي جانب من البرنامج الصاروخي، لن نسلم مصيرنا الى الاخرين، ونحن قلنا دائما ان هذه السياسة سياسة دفاعية وليست هجومية.

ولفت قاسمي الى ان زيارة عراقجي الى 3 دول اوروبية لاعلاقة لها بقضية القناة المالية الخاصة، وتأتي زيارته في اطار علاقاتها مع هذه الدول، قائلا، اطلقت خلال الاشهر الاخيرة وعود كثيرة ونحن سننتظر الاعلان بشكل رسمي عن هذا الامر.

وأكد المتحدث بإسم الخارجية الايرانية ان ايران كانت تدرك منذ البداية هذه الاوضاع لذلك دخلت في مباحثات مع الكثير من الدول وكيف يمكنها التعاون مع ايران في ضوء هكذا أوضاع.

واضاف، اعتقد ان سويسرا ترغب بأن يكون لها قناة محددة وخاصة اخرى للتعاون الثنائي مع ايران حيث من الممكن ان يكون هناك قناة مماثلة مع دول اخرى.

المصدر: وكالة تسنيم