إفغانستان تصدر سلعا من ميناء جابهار الي الهند

اعلنت وزارة النقل في افغانستان انه سيتم قريبا تصدير اول شحنة تجارية لافغانستان عن طريق ميناء جابهار( جنوب شرق ايران ) الي الهند.

و قال رئيس قسم القطاع الخارجي بوزارة النقل الافغانية «حسنا مبارك عزيزي» انه سيتم تصدير الشحنة المذكورة من السلع الافغانية الي الهند عن طريق ميناء جابهار بشكل تجريبي .

واضاف عزيزي ان الشحنة المذكورة تتضمن خمس حاويات بسعة 22 طنا من الفاصوليا الخضراء سيتم ارسالها حسب نظام النقل الجمركي الدولي لافغانستان.

يذكر انه بعد اكمال المرحلة الاولي من ميناء الشهيد بهشتي في جابهار ،تامل الهند بان تتمكن من الوصول الي افغانستان مباشرة والبدء في شحن بضائعها الي منطقة آسيا الوسطي عبر ممر ال ‘شمال جنوب’ .

وكان رئيسا الجمهورية الاسلامية الايرانية وافغانستان ورئيس الوزراء الهندي قد وقعوا اتفاقية ترانزيت ثلاثية في يونيو 2016 بهدف الاسراع والتسهيل في عملية الترانزيت عن طريق جابهار وربط الهند وافغانستان بآسيا الوسطي وتنمية الصادرات بين الدول الثلاث واقامة ممر دولي بينها.

المصدر: وكالة ارنا