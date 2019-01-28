تصادم بين 5 مركبات تحت جسر حبوش النبطية باتجاه زفتا سبب بازدحام مروري كثيف في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2019 - 09:01

تصادم بين 5 مركبات تحت جسر حبوش النبطية باتجاه زفتا سبب بازدحام مروري كثيف في المحلة

منذ 13 mins 28 January، 2019
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