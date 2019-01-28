عناوين وأسرار الصحف ليوم الإثنين 28-1-2019

العناوين :

الأخبار: أسبوع الحسم الحكومي: التأليف أو الاعتذار؟

اللواء: خيارات الحسم: تشكيلة إلى بعبدا ثم الإعتكاف أو الإعتذا الحريري يلتقي باسيل ليلاً بعد عودتهما.. ولودريان يُطالِب إسرائيل بعدم الإعتداء قبل الحكومة!؟

البناء:

حوار الأمين العام لحزب الله على قناة الميادين يتحوّل حدثاً إقليمياً ودولياً… رغم محاولات الإنكار

نصرالله: جاهزون للجليل وصواريخنا الدقيقة كافية… والخطأ الإسرائيلي سيشعل حرباً

الأسرار :

النهار

لم يتّضح كيف ستتعامل الدولة مع نازحي عرسال بعد مباشرتهم بناء منازل لهم من الاسمنت لتتحوّل إقامتهم دائمة على غرار مخيّمات فلسطينيّة.

عُلِمَ أن القيادات الدرزيّة المُوالية لدمشق تتّجه لتكثيف لقاءاتها المتنقّلة في الجبل وثمّة أجواء عن إمكان عقد لقاء درزي موسّع لهذه القيادات لتشكيل جبهة معارضة للمختارة.

يقع عدد من الشبّان في مصيدة إعلان يبيع شهادات من معاهد مصريّة ليتبيّن لاحقاً أنّها إفادات مُتابعة برامج مُحدّدة وليست شهادات مكتملة المواصفات والمفاعيل.

الجمهورية

قال أحد أعضاء لقاء “حديث النعمة” في الحياة السياسية إن كل ما يُطرح من أفكار لمعالجة أزمة دستورية سائدة مضيعة للوقت لأن أوان المعالجات لم يحن بعد.

أبدى عدد من السفراء العرب والأجانب عدم إرتياحهم الى تحرّك أحد السفراء على الصعيد الاجتماعي.

عُقد إجتماع بعيد من الأضواء بين وزير خارجية دولة عربية وخمس شخصيات سياسية وأمنية لبنانية في منزل سفير هذه الدولة في لبنان.

اللواء

تبين أن المكتبة الوطنية العامة التي تم افتتاحها مؤخراً تعاني من فراغ إداري بسبب عدم تعيين الموظفين اللازمين لتسيير العمل فيها، بحجة عدم توفر الاعتمادات المالية!

تمّ تبادل “رسائل واضحة” بين حليفين لدودين، لتطويق التباين الحاصل بينهما في عدد من الملفات الداخلية، وفي مقدمتها الملف الحكومي!

ينوي نائب في تكتل نيابي بارز إعادة النظر بوجوده في التكتل بعد خلافات متراكمة مع أعضاء مقرّبين من رئيس التكتل!

المستقبل

يقال إن ديبلوماسيين غربيين نقلوا عن مسؤول أميركي قوله إنه بالنسبة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هناك فارق بين الملف الإيراني والملف السوري بحيث أن الأول استراتيجي والثاني ليس كذلك.

البناء

قرأت مصادر متابعة للوضع في فنزويلا في الكلام الأميركي عن التحذير من قيام حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بإجراءات ضدّ المعارضة وزعيم الإنقلاب المدعوم من واشنطن تعبيراً عن الفشل في شق الجيش، وكان ظهور الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن في تسجيل يعلن انشقاقه عن الجيش تعبيراً عن الإفلاس لأنّ من لديه تأييد ضباط فاعلين في الجيش لا يلجأ إلى ملحق عسكري يختبئ في واشنطن.

المصدر: صحف