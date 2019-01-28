10 قتلى في هجوم إرهابي في شمال بوركينا فاسو (ا.ف.ف) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2019 - 01:26
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العدو يكثف أعمال تثبيت سياج معدني فوق الجدار مع فلسطين المحتلة بارتفاع مترين ويزيد الورش في أكثر من نقطة حدودية
الرئيس السابق إميل لحود: مواقف السيد حسن نصر الله تؤكد أن الخيارات الاستراتيجية لخط الممانعة منتصرة لا محال
القاهرة: وزير الخارجية المصري يبحث مع المبعوث الأممي الى سوريا غير بيدرسون سبل انهاء الأزمة السورية ومحاربة الارهاب
الوزير سامح شكري يؤكد خلال اللقاء على أهمية التوصل لحل سياسي بعيدا عن أي تدخلات خارجية تستهدف النيل من استقرار سوريا
وزير الاقتصاد السوري: سنوقع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد مع ايران باجتماعات اللجنة العليا المشتركة الاثنين
وزير الدفاع التركي: جنودنا يبذلون كل الجهود لضمان استمرار وقف اطلاق النار في ادلب وتحقيق الاستقرار فيها
سانا: المجموعات الارهابية تعتدي بالقذائف الصاروخية على مدينتي اللطامنة ومحردة بريف حماه الشمالي الغربي
سانا: الورش الفنية بدأت إعادة تأهيل حي العمال في دير الزور ورفع الأنقاض تمهيدا لإعادة الخدمات وعودة الأهالي اليه
البحرين: الأمين العام لجمعية الوفاق المعتقل الشيخ علي سلمان يمثل الاثنين أمام محكمة التمييز بادعاءات "التخابر مع قطر"
العميد يحيى سريع: 184 خرقا من قوى العدوان لاتفاق الحديدة خلال 48 ساعة بينها اطلاق 119 قذيفة على المناطق السكنية
مصادر يمنية: مقتل عدد من عناصر قوى العدوان باطلاق صاروخي زلزال1 وقذائف مدفعية على تجمعاتهم بصحراء البقع بنجران
اللجنة المركزية لحركة فتح توصي بتشكيل حكومة سياسية تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة
حركة حماس: أي حكومة تشكّل بعيدا عن الاجماع الوطني باطلة وغير شرعية وتقضي على مشروع المصالحة الوطنية
الخارجية الايرانية تدين الانفجار الذي تبناه "داعش" واستهدف كاتدرائية جنوب الفيليبين وأدى لمقتل 18 شخصا واصابة 83 آخرين
مادورو خلال مناورات عسكرية: أقول للقوات المسلحة البوليفارية كونوا ثابتين بمحاربة الانقلاب بأقصى وحدة وانضباط وتعاون
مستشار الأمن القومي جون بولتون: سنرد بقوة على أي "ترهيب أو عنف" بحق خوان غوايدو والعاملين بالبعثة الاميركية في فنزويلا
مصر: الرئيس الفرنسي يستهل زيارته بمدينة أسوان السياحية قبل لقائه الاثنين نظيره المصري حيث سيوقع 30 اتفاقا بمجالات عدّة
الرئيس السوداني: نقدر موقف مصر من الازمة وهناك محاولة لاستنساخ "الربيع العربي" ولكن غالبية الشعب وعى ذلك
السودان: الشرطة تستخدم خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات خرجت في مناطق متعددة من العاصمة الخرطوم
العراق: مقتل 4 عناصر شرطة واصابة آخرين بهجوم بعبوتين ناسفتين عند مدخل قضاء الشرقاط شمال بغداد تبناه تنظيم"داعش"
وزير الاقتصاد الفرنسي: لا حل أمام الأمم الأوروبية سوى الوحدة بوجه غزو الصين التكنولوجي وسياسات واشنطن العدائية تجاهنا
فرنسا: نحو 10000 شخص من "الأوشحة الحمراء" تظاهروا في شوارع باريس رفضا لـ"أعمال العنف" في تظاهرات السترات الصفراء
الكاميرون: السلطات توقف 117 شخصا في المسيرات المعارضة لاعادة انتخاب الرئيس بول بيا الذي يحكم البلاد منذ 36 عاما
البيرو: مقتل 15 شخصا على الأقل في سيل من الوحول نتج عن انزلاق للتربة وضرب فندقا جنوب شرق البلاد
بوركينا فاسو: مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين بهجوم ارهابي شنه مسلحون على قرية "سيكيري" شمال البلاد
استراليا: محاصرة عدد كبير من الأشخاص اثر فيضانات شمال شرق البلاد قطعت خط السفن وألحقت اضرارا بالكهرباء والاتصالات
10 قتلى في هجوم إرهابي في شمال بوركينا فاسو (ا.ف.ف)
منذ 3 ساعة
27 January، 2019
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