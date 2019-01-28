10 قتلى في هجوم إرهابي في شمال بوركينا فاسو (ا.ف.ف) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2019 - 01:26

10 قتلى في هجوم إرهابي في شمال بوركينا فاسو (ا.ف.ف)

منذ 3 ساعة 27 January، 2019
أخبار موقع المنار

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