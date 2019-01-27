مسؤول قطري: اتفاق مبدئي على عقد جولة المحادثات الأفغانية المقبلة في 25 فبراير

قال مسؤول بوزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد إنه تقرر مبدئيا عقد جولة أخرى من محادثات السلام بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة في 25 فبراير شباط بعد التوصل إلى مسودة اتفاق لإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة. وقال المسؤول لرويترز إن الجانبين اتفقا بصفة مبدئية على الاجتماع في الخامس والعشرين من فبراير شباط.

وتقضي مسودة الاتفاق بانسحاب القوات الأمريكية خلال 18 شهرا من التوقيع على الاتفاق الذي من المحتمل أن يضع نهاية للحرب بعد أكثر من 17 عاما من الغزو الذي قادته أمريكا لأفغانستان.

المصدر: وكالات