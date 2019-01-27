قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي بانفجار عبوتين ناسفتين قبالة منفذ علب في عسير (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2019 - 21:56

قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي بانفجار عبوتين ناسفتين قبالة منفذ علب في عسير (وسائل اعلام يمنية)

منذ 3 ساعة 27 January، 2019
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