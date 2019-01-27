قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي بانفجار عبوتين ناسفتين قبالة منفذ علب في عسير (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 27 2019 - 21:56
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الخارجية الايرانية: البرنامج الصاروخي غير قابل للتفاوض وعلى فرنسا مراجعة القرار2231 لتتأكد من عدم تعارض برنامجنا معه
الخارجية الايرانية تدين الانفجار الذي استهدف احتفالا دينيا بكاتدرائية جنوب الفيليبين وأدى لمقتل 18 شخصا واصابة 83 آخرين
المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني: الصهاينة هم الخاسر الرئيس في اشعال النيران بالمنطقة
حسين امير عبداللهيان: ممارسات الكيان الصهيوني العسكرية والاستفزازية وانتهاكه الأجواء السورية تهدد أمن المنطقة
نائب الرئيس الإيراني يبدأ الإثنين زيارة إلى سوريا على رأس وفد إقتصادي رفيع لتوقيع إتفاقية استراتيجية
الكرملين: أي عمليات تركية داخل الأراضي السورية يجب أن تراعي بدقة وصرامة سلامة ووحدة التراب الوطني لهذا البلد
رئيس مجلس النواب الاردني خلال استقباله نقيب المحامين السورييين النائب نزار السكيف: مصلحة الأمة العربية في سوريا موحدة
السكيف: دعوة الطراونة لنظيره السوري لحضور مؤتمر اتحاد البرلمان العربي لها مدلولات سياسية ستجد تلبية من الطرف السوري
الإخبارية السورية: منظومة الدفاع الجوي بقاعدة حميميم تفجر 3 أهداف معادية في سماء ريف جبلة باللاذقية قبل وصولها لأهدافها
الخارجية العراقية تستدعي سفير تركيا احتجاجا على مقتل متظاهر بمحافظة دهوك بنيران تركية تنديدا بمقتل 4 مدنيين بغارة تركية
وزير الصناعة والتجارة الأردني خلال زيارته لبغداد: الأردن والعراق بدآ اتخاذ الإجراءات لإقامة المنطقة الصناعية المشتركة
الأمم المتحدة: الحريق الذي نشب في المطاحن ألحق أضراراً باثنتين من الصوامع وفقدان القمح يأتي في وقت صعب للغاية
مصادر يمنية: طائرات العدوان تستهدف محاصيل القمح في مخازن البحر الأحمر شرق الحديدة وتحرق قسماً منها
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: لا ضمانة اكيدة بحل قريب للحكومة لأن هناك من يتنكر لحق اللقاء التشاوري
الجيش اللبناني: زورق حربي للعدو الاسرائيلي خرق المياه الاقليمية مقابل رأس الناقورة لمسافة 480 مترا
مصر: الرئيس الفرنسي يستهل زيارته بمدينة أسوان السياحية قبل لقائه الاثنين نظيره المصري حيث سيوقع 30 اتفاقا بمجالات عدّة
الرئيس السوداني: نقدر موقف مصر من الازمة وهناك محاولة لاستنساخ "الربيع العربي" ولكن غالبية الشعب وعى ذلك
رئيس وزراء العدو: "اسرائيل" تعترف برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو "رئيسا لفنزويلا"
وزير الداخلية الإيطالي يهدد بمحاكمة فريق سفينة هولندية بتهمة تعريض حياة 47 مهاجرا للخطر لاصرارهم على الرسو بموانئ بلاده
العراق: مقتل 4 عناصر شرطة واصابة آخرين بهجوم بعبوتين ناسفتين عند مدخل قضاء الشرقاط شمال بغداد تبناه تنظيم"داعش"
قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي بانفجار عبوتين ناسفتين قبالة منفذ علب في عسير (وسائل اعلام يمنية)
منذ 3 ساعة
27 January، 2019
التعليقات
ذات صلة
الخارجية العراقية تستدعي سفير تركيا بعد حادث الهجوم على قاعدتها في دهوك
مسؤول قطري: اتفاق مبدئي على عقد جولة المحادثات الأفغانية المقبلة في 25 فبراير
أردوغان يتهم ارهابيين بالتحريض على الهجوم على قاعدة تركية شمال العراق
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}