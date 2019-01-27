أبرز التطورات على الساحة اليمنية

قال المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن العدوان يستغلون التزام قواتنا بضبط النفس ووقف إطلاق النار وعدم الرد على خروقاتهم المستمرة في الحديدة لارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين في محاولات يائسة للتنصل من التزاماتهم باتفاق السويد.

وأكد العميد سريع أن العدوان ارتكبوا خلال 48 ساعة الماضية 184 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة تنوعت بين إطلاق 119 قذيفة و4 صواريخ كاتيوشا و44 حادثة إطلاق النار وتمشيط مكثف من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة باتجاه الأحياء السكنية ومزارع ومنازل المواطنين ومواقع قواتنا وقيامهم باستحداثات وتعزيزات وتحركات في الوقت الذي واصل فيه الطيران الاستطلاعي والتجسسي تحليقه فوق مدينة الحديدة وعدد من المديريات.

وأضاف العميد سريع أن خروقات العدوان كفيلة بإلزام رئيس الفريق الأممي بإعلانهم كطرف معرقل للاتفاق وتحميلهم المسئولية الكاملة عن عدم التزامهم بقرار وقف إطلاق النار في الحديدة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي كثف فيه العدوان من خروقاتهم بالحديدة شن طيران العدوان 36 غارة منها ست غارات على العمشية بعمران وخمس غارات على حرض بحجة وغارة على نهم بمحافظة صنعاء وغارتان على الجوف و22 غارة على محافظة صعدة.

موضحا أن غارات طيران العدوان تزامنت مع تنفيذ العدوان لأربعة هجومات على مواقع قواتنا في البقع وتلة أبو شهيد بالربوعة ونجد الفارس ومربع شجع غرب نجران إلى جانب تنفيذ مسلحو تخالف العدوان السعودي لثلاث محاولات تسلل باتجاه مواقعنا في خزانات العلم وقرية الرفصة بالصلو في تعز وتلة القناصين بالساقية والتلة السوداء بحام في الجوف.

وردا على تصعيد العدوان أكد العميد سريع أن رجال الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا عمليات هجومية ناجحة استهدفت مواقع العدوان منها عملية هجومية على مربع الطلعة قبالة نجران تم خلالها استعادة عدة مواقع وعملية هجومية أخرى على جبل الحصنين بحرض وعملية هجومية ثالثة في باقم تم خلالها إحكام السيطرة على تلة بركان٩ ومواقع أخرى مجاورة وعملية هجومية رابعة في رشاحة بالبقع تم خلالها تطهير موقعين كان العدو قد تقدم فيهما كما شن الطيران المسير هجوما بطائرة مسيرة استهدفت تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة في عسير.

وأضاف أن رجال الجيش واللجان الشعبية نفذوا ثلاث عمليات إغارة استهدفت مواقع المسلحين في جنوب شليلة بالمزرق وفي الزرقة بالمصلوب وفي الخليفين بخب والشعف في الجوف كما نفذوا أربع عمليات نوعية استهدفت مواقع وتجمعات وخطوط إمداد العدو في الجحملية بتعز وفي مربع شجع غرب نجران وفي صحراء البقع وفي صحراء الأجاشر بالبقع، مؤكدا أن رجال الجيش اليمني واللجان الشعبية كبدوا العدوان خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ..

المصدر: الاعلام الحربي