المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: قوى العدوان تستغل التزام قواتنا بضبط النفس ووقف إطلاق النار وترتكب 184 خرقا خلال 48 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2019 - 21:56

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: قوى العدوان تستغل التزام قواتنا بضبط النفس ووقف إطلاق النار وترتكب 184 خرقا خلال 48 ساعة

منذ 3 ساعة 27 January، 2019
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